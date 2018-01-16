На Кольском проспекте сбили пешехода

16 Января 2018 года, 12:37

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – За истекшие сутки в Мурманской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили различные травмы.

Так, днем 15 января в Североморске автобус «МАЗ» при подъезде к остановке общественного транспорта наехал на металлическую решетку дождеприёмника. Это привело к поднятию свободного края решетки и удару о нижнюю часть кузова автобуса, тем самым спровоцировав резкое торможение транспортного средства. В результате пострадало три пассажира автобуса. Все пострадавшие обслужены амбулаторно.

Вечером того же дня на 12-м километре автоподъезда к Североморску автомобиль «Дэу Нексиа» сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия 55-летний мужчина был госпитализирован в медучреждение. По данному факту проводится проверка.

Чуть позже, в 19 часов в Мурманске на проспекте Кольском водитель автомобиля «Сузуки» совершил наезд на 58-летнюю женщину, которая вышла из-за припаркованного автомобиля. В результате ДТП пострадавшая обслужена амбулаторно.