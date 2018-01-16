За прошедшие сутки в Мурманской области выявлено более 1300 нарушений ПДД

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за истекшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1380 нарушений Правил дорожного движения.
Так, 27 нарушений допущено пешеходами, 7 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. Шесть водителей задержано за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Выявлено 10 нарушений, связанных с выездом на «встречку». С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 736 нарушений ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.
Всего было оформлено 45 столкновений с материальным ущербом.