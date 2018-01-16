Два человека пострадали в столкновении автомобилей под Апатитами

16 Января 2018 года, 14:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – На автодороге Апатиты - Кировск произошло столкновение двух автомобилей. По неустановленной причине водитель автомобиля «Рено Логан» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Дэу Матиз».

«Пожарно-спасательным подразделением производились работы по ограждению места ДТП, отключение АКБ, деблокирование и извлечение пострадавшего», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Оба водителя с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

Фото: hibinform.ru