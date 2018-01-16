В 2018 году на автодороге «Кола – Мурмаши» будут реконструированы девять остановок общественного транспорта

16 Января 2018 года, 15:32

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Дорожный фонд Мурманской области в 2018 году составляет чуть менее 2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

С учётом существующих ограничений запланированы реконструкция девяти остановок общественного транспорта на автодороге «Кола – Мурмаши», обустройство барьерного ограждения на автодороге «Лотта», ремонт 32 км региональных или межмуниципальных автомобильных дорог, устройство искусственного электрического освещения на участках автодорог общей протяженностью 4,5 км и другие мероприятия.

«Кроме того, сейчас идёт прием из федеральной в областную собственность 55 передвижных приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД», - сообщила губернатор Марина Ковтун на встрече с новым начальником Госавтоинспекции Мурманской области Алексеем Таруниным.