Пять человек пострадали на дорогах области за сутки

17 Января 2018 года, 11:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ - За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы.

16 января около 07:20 в Североморске водитель, управляя автомобилем «Хонда», не уступил дорогу автомобилю «Шкода», который пользовался преимущественным правом для движения, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 49-летняя пассажирка автомобиля «Шкода» обслужена амбулаторно.

Около 09:40 в Мурманске на улице Старостина водитель автомобиля «Форд» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Шевроле», который двигался во встречном направлении, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 24-летняя пассажирка автомобиля «Шевроле» обслужена амбулаторно.

В 11:50 на 6 км автодороги «Апатиты-Кировск» водитель, управляя автомобилем «Рено», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Дэу». В результате ДТП 52-летний мужчина (водитель автомобиля «Дэу») и 58-летняя женщина (водитель автомобиля «Шевроле») госпитализированы в медицинское учреждение.

Около 12:30 в поселке Ревда водитель автомобиля ВАЗ при движении задним ходом допустил наезд на пешехода, которая находилась на прилегающей территории здания. В результате происшествия 62-летняя женщина обслужена амбулаторно.

Фото: ИПКА «Лавина» (Апатиты, Кировск, Хибины)