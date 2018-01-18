В Мурманской области реже, чем в среднем по России, оформляют ДТП по европротоколу

18 Января 2018 года, 14:14

РОССИЯ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Доля водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков (ПВУ) при оформлении ДТП по европротоколу, в России по итогам 2017 года составила 33%. В 2018 году, считают эксперты, доля будет расти благодаря расширению условий применения упрощенного порядка оформления.

Процедура европротокола позволяет оформлять ДТП для получения страхового возмещения по ОСАГО без участия полицейских. Оформить его можно, если в ДТП участвуют не более двух автомобилей, не нанесен ущерб жизни и здоровью, имуществу третьих лиц; если между сторонами есть единое мнение относительно причин аварии.

В 44 регионах России из 86 доля европротокола выше среднероссийской. А автомобилисты Мурманской области реже оформляли ДТП по европротоколу, чем в среднем по России (всего 7%).

Как сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, в 2016 году доля водителей, оформлявших ДТП с применением этой процедуры, была на уровне 30%, а за 2017 года европротокол оформили 541 тысяч автовладельцев, средняя выплата составила 27,4 тысяч рублей при лимите в 50 тысяч.

Общая сумма выплат по европротоколу за 2017 год составила 11,5 млрд рублей, что на 21,8% больше к 2016 году в целом (9,44 млрд рублей).

«За несколько лет этот механизм стал достаточно популярным в нашей стране. Еще в 2013-2014 году его оформляли лишь 9-10%. Политика госорганов, активность РСА привели к тому, что автовладельцы стали охотнее и чаще прибегать к этой процедуре, которая на самом деле облегчает жизнь. Отдельным стимулом стало внесение изменений в Правила дорожного движения, которые предписывают освобождать проезжую часть и не создавать пробки. Плюс большая информационная кампания увеличила число людей, которые знают о такой процедуре и готовы ее использовать», – пояснил Юргенс.

В конце прошлого года были внесены изменения в законодательство, касающиеся применения этой процедуры. Так, в частности, с 1 июня 2018 года лимиты по европротоколу будут увеличены с 50 тысяч рублей до 100 тысяч. Страховое сообщество не приветствует эти изменения, так как это может привести к росту страхового мошенничества.

«По нашему мнению, повышение максимального размера страховой выплаты в рамках европротокола приведет к тому, что этот лимит превысит среднюю выплату по ОСАГО. Большинство добросовестных граждан не нуждается в таком увеличении, поскольку в настоящее время не менее 68% всех ДТП покрываются лимитом 50 тысяч рублей», – сказал Юргенс.

Поправки также предусматривают отмену условия об обязательном отсутствии разногласий участников ДТП относительно обстоятельств ДТП и перечня видимых повреждений, в чем представители страхового сообщества также видят значительные риски.

«Это приведет к невозможности урегулирования страховщиком части страховых случаев, оформляемых по европротоколу, – заявил Юргенс. – Если оба участника будут говорить о том, что они не нарушали ПДД и являются потерпевшими, страховщики просто не смогут определить, кому производить выплату. При этом никакие технические средства не смогут со стопроцентной вероятностью определить обстоятельства ДТП и лицо, ответственное за причинение ущерба. Это приведет к тому, что реальные потерпевшие не будут получать возмещение ущерба в полном объеме, а виновники ДТП будут получать, по сути, неосновательное обогащение. Таким образом, закон об ОСАГО перестанет выполнять свою главную функцию – защита имущественных интересов потерпевших».