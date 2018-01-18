В ГИБДД предложили поправки в экзаменационные билеты для водителей

18 Января 2018 года, 16:40

РОССИЯ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Межрегиональная ассоциация автошкол совместно с Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения доработала экзаменационные билеты для будущих водителей, противоречащие правилам оказания первой помощи. Проект был доставлен в Госавтоинспекцию 12 января.

Поправки предложили в 14 из 20 билетов. Так, изменен ответ на вопрос о правильном положении рук при проведении сердечно-легочной реанимации: «давление на грудину выполняют основанием ладони одной руки, расположенной на середине грудной клетки, вторая ладонь помещается сверху, пальцы обеих рук берутся в замок». Раньше правильного ответа в экзаменационных материалах не было.

Также предлагается заменить термин «искусственная вентиляция легких» (ИВЛ) на «искусственное дыхание», так как при первой помощи делают именно его. А ИВЛ — медицинская процедура, подразумевающая использование оборудования.

При открытом переломе руки или ноги с артериальным кровотечением, билеты предлагают наложить жгут выше раны на место перелома. Однако это может усилить боль или привести к дополнительным повреждениям. Поэтому предложено считать верным наложение давящей повязки (этот вариант есть в билетах, но не считается правильным).

Кроме того, предлагается убрать рекомендацию извлекать из машины пострадавшего, если у него нет пульса. По мнению экспертов, вынимать раненого из автомобиля до приезда «скорой» можно только в крайних случаях – например, при наличии угрозы для него.

При черепно-мозговой травме сейчас правильным считается наложить импровизированную шейную шину. А эксперты указали, что необходимо поддерживать проходимость дыхательных путей (придав пострадавшим устойчивое боковое положение) и остановить кровотечение (прямым давлением на рану и наложением давящей повязки).

Если пострадавший подавился чем-то, билеты советуют обхватить его на уровне нижних ребер и резко их сдавить. В новой редакции указано, что обхватывать нужно в верхней части живота. На него же нужно и давить, причем сделать пять попыток.

Минздрав согласен с правками экспертов, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Фото: ТАСС/Интерпресс/Виктор Бартенев