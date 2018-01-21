Количество жертв аварии под Заозёрском увеличилось до четырёх

21 Января 2018 года, 10:42

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 января/ БИ-ПОРТ - По уточнённой информации в аварии, которая произошла вечером 20 января на 1450 км автодороги Р-21 «Кола» погибли четыре человека. Об этом «Би-порту» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Напомним, вчера в районе отворотки на Заозерск произошло столкновение двух микроавтобусов и легкового автомобиля.

В результате ДТП погибли мужчина, 1962 года рождения, женщины, 1962 и 1999 годов рождения, а также несовершеннолетняя, 2001 года рождения. Кроме того, в аварии пострадали шесть человек, в том числе ребёнок, 2005 года рождения, которая была обслужена амбулаторно.

Фото: Мурманск ДТП ЧП