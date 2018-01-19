По факту ДТП с четырьмя погибшими в Мурманской области возбуждено уголовное дело

21 Января 2018 года, 11:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 января/ БИ-ПОРТ – Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на 1450 км автодороги Р-21 «Кола», в котором погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетняя 2001 года рождения. Об этом «Би-порту» сообщили в прокуратуре Мурманской области. Авария произошла вечером 20 января.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Опель», который двигался со стороны Мурманска, по неустановленной пока причине допустил столкновение с микроавтобусом «Мерседес Бенц», двигавшимся во встречном направлении. После этого автобус вынесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с автомобилем «Мазда». «Опель» в свою очередь от удара также отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим микроавтобусом «Мерседес Бэнц», который двигался со стороны Печенгского района.

В результате ДТП пострадало по предварительным данным 7 человек. Информация уточняется.

Как сообщили «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц.

Фото: Мурманск ДТП ЧП