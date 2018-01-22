В Мурманске за выходные задержали 11 пьяных водителей

22 Января 2018 года, 12:07

МУРМАНСК/ 22 января/ БИ-ПОРТ – В прошедшие выходные на территории Мурманска проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Итогам акции стало выявление 11 пьяных водителей и 60 нарушений правил дорожного движения. Об этом «Би-порту» сообщили в ОБ ДПС по городу Мурманску.

Операция проводилась в два этапа. Сначала инспекторы ГИБДД огораживали небольшой участок дороги и останавливали все транспортные средства без исключения. Затем экипажи распределялись по городу и выборочно проверяли водителей на состояние опьянения.

Как отмечают инспекторы ГИБДД, такие мероприятия дисциплинируют водителей Мурманской области и уменьшают количество пьяных водителей за рулем.