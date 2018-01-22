Основной причиной аварий на выходных стало нарушение правил дорожного движения

22 Января 2018 года, 17:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 января/ БИ-ПОРТ – В правительстве Мурманской области обсудили ситуация на дорогах региона. С начала года было зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 58 человек, семеро погибли. Ощутимый вклад в печальную статистику внесли прошедшие выходные. За эти дни произошло пять ДТП, в которых пострадали 15 человек, шесть – погибли.

Как доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин, причиной большей части аварий, в том числе и в минувшие выходные, стали нарушения правил дорожного движения: водители не соблюдают скоростной режим, выезжают на встречную полосу движения. При этом дороги содержатся в нормативном состоянии.

Губернатор поручила министерству транспорта и дорожного хозяйства тщательно разобраться с причинами аварий и провести совместное совещание с представителями ГИБДД, на котором проработать дополнительные меры профилактики аварийности на дорогах региона.

Фото: Мурманск ДТП ЧП