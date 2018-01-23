С начала года под колёса автомобилей угодили пять мурманчан

23 Января 2018 года, 17:14

МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – С начала 2018 года на территории Мурманска зарегистрировано 5 наездов на пешеходов, в том числе двоих детей. Это на два происшествия больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Би-порту» сообщили в ОБ ДПС по Мурманску.

«Основанной причиной ДТП явилось невнимательность водителей и пешеходов. Несмотря на зимние погодные условия и увеличение тормозного пути, некоторые водители не придерживаются правил безопасности», - говорится в сообщении ведомства.

Пешеходы в свою очередь пренебрегают использованием светоотражающих элементов, а так же элементарной безопасности своих действий при переходе проезжей части, не давая возможность водителю остановится.