«Гадкие утята» приедут в Мурманск

23 Января 2018 года, 18:00

МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске побывают гости из Нидерландов. 29 автотуристов приедут на 14 автомобилях марки «Citroen 2СV».

«Гадкий утенок» – это история автошоу 1947 года в Париже, где наряду с дорогими большими Ситроенами того времени впервые был выставлен маленький, дешевый и некрасивый 2СV.

Гости из Нидерландов стартовали 19 января из Гронингена – города-побратима Мурманска. Их провожал вице-мэр Гронингена Йоост ван Кёлен, побывавший в Мурманске в 2013 году. Инициатор ралли Херт-Ян ван Асперен был в Мурманске в 1988 году.

Автотуристы приедут в Мурманск 26 января в 15:00-16:00. 27 января в 12:30 они встретятся с мурманчанами и представителями прессы на автостоянке отеля Park Inn by Radisson Poliarnie Zori. Вход свободный.