В Мончегорске на пешеходном переходе сбили женщину

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – За истекшие сутки в Мурманской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили различные травмы.
Так, ночью во вторник в Мончегорске автомобиль ВАЗ-21120 сбил 33-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП женщину обслужили амбулаторно.
Утром того же дня на 14-м километре автодороги «Кола – Верхнетуломский – КПП Лотта» водитель автомобиля «Тойота Карина», двигаясь в сторону Мурманска, сбил 14-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Пострадавшая была обслужена амбулаторно.