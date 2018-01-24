За минувшее сутки в Мурманской области задержано 8 пьяный водителей

24 Января 2018 года, 12:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1480 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 60 нарушений допущено пешеходами, 7 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержано 8 водителей.

Выявлено 7 нарушений, которые связанны с выездом на «встречку». С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 900 нарушений ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 47 столкновений с материальным ущербом.