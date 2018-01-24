ГИБДД рассматривает предложение ввести тестирование на знание ПДД при замене прав

24 Января 2018 года, 13:28

РОССИЯ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – В резолюции III Конгресса автошкол, направленной в ГИБДД, содержится предложение сдавать экзамен при переоформлении водительского удостоверения, пишут «Известия». Сейчас водители получают права на 10 лет, а затем меняют их после предоставления медицинской справки.

В резолюции указано, что водители, которым сейчас надо менять права, получали их тогда, когда контроль над автошколами и качеством обучения был не таким строгим. Поэтому при обмене прав водителей надо проверять на знание актуальных правил дорожного движения, пояснил председатель Союза автошкол Александр Ачкасов. Он уточнил, что речь только о теоретической части экзамена.

«Предложение обусловлено еще и тем, что уровень знаний, полученных в автошколе, с годами существенно снижается, а изменения в дорожном законодательстве и вовсе остаются вне поля зрения таких водителей», — указано в резолюции.

Теоретическая часть экзамена представляет собой тест из 20 вопросов. На них нужно ответить в течение 20 минут, при этом допустимо совершить только две ошибки. За каждую из них нужно безошибочно ответить на пять дополнительных вопросов.

Фото: ТАСС/Интерпресс/Виктор Бартенев