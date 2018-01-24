Любителя пьяной езды из Мончегорска отправили в колонию

24 Января 2018 года, 13:41

МОНЧЕГОРСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске к реальному сроку приговорили местного жителя, обвиняемого в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Мужчина уже был подвергнут не только административной, но и уголовной ответственности.

«Однако, привлечение к ответственности судом не оказали на него должного воздействия и он вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения», - рассказали в прокуратуре Мурманской области.

В ходе следствия и судебного заседания подсудимый свою вину не признал и сообщил, что за рулем автомобиля в момент движения транспортного средства находился не он, а его несовершеннолетний сын. Эта версия не нашла своего подтверждения, поскольку в суде были представлены факты, свидетельствующие, что при остановке автомобиля мужчина сам дал указание своему сыну пересесть на водительское сиденье.

Решением суда северянину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, с лишением права управлять транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.