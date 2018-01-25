Автомобильные Утки из Голландии

25 Января 2018 года, 10:15

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ - В Мурманском отеле «Park Inn by Radisson Полярные Зори» готовятся к визиту необычных путешественников из далекой Голландии. Их всех объединяет любовь к ретро-автомобилям марки Ситроен. Причем они не просто любуются на свои антиквариаты в гаражах, но и активно совершают на них довольно далекие путешествия. А ведь большинство автомобилей, которые сейчас уже едут своим ходом в заполярный Мурманск 1956 года выпуска.

Ситроены тех годов по форме напоминают уток, а капот как бы стилизован под утиный клюв. Поэтому многие команды в своих названиях использовали это слово. Там есть команда «Бегущие утки», команда «Утки из Хазарда» и просто «Утки».

Надо обладать большой смелостью и уверенностью, чтобы на таких старых машинах, да еще и зимой, ехать своим ходом через морозную финскую Лапландию в российскую Арктику. В пятницу 26 января все 14 ретро-машин прибудут в Мурманск, где в ресторане «Полярные Зори» их будет ждать ужин в русском стиле.

А в субботу 27 января в 12:30 на автостоянке около отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» будет выстроен парад ретро-автомобилей, и голландские путешественники будут рады пообщаться со своими коллегами по увлечению старыми автомобилями, а также ответить на вопросы журналистов. Там же будут присутствовать представители МРОО «Города–побратимы Мурманск - Гронинген», которые поддержали этот проект и координировали его российскую часть. А в воскресенье 28 января голландцам предстоит трудный обратный путь через Норвегию и Финляндию.

За три дня многие мурманчане смогут увидеть на улицах города эти разноцветные уткообразные автомобили. Предлагаем посмотреть на них не только с улыбкой, но и с уважением к тем тысячам километров по зимним дорогам, которые они преодолели по пути к нам.