Автомобиль «улетел» в кювет по пути в Мурманск

25 Января 2018 года, 14:54

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки в Мурманской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек получил травмы.

Так, поздней ночью в среду на 16-м километре автоподъезда к мурманскому аэропорту водитель автомобиля «Джили», двигаясь в сторону областного центра, по неустановленным причинам съехал в правый придорожный кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия 25-летний водитель обслужен амбулаторно.