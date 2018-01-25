Сотрудники Госавтоинспекции в Мурманской области переходят на усиленный режим несения службы

25 Января 2018 года, 17:56

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Сотрудники УГИБДД по Мурманской области переходят на усиленный режим работы в связи с ростом количества дорожно-транспортных происшествий. С начала года на территории региона по причине выезд на встречную полосу произошло 11 ДТП, при этом 6 человек погибли и 28 человек получили травмы различной степени тяжести. Это значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года: 3 ДТП, 2 погибших и 6 пострадавших.

С целью повышения эффективности выявления лиц, допускающих нарушение правил дорожного движения, на территории Кольского и Печенского районов в период с 26 по 28 января увеличится количество нарядов ДПС. А с 29 января по 8 февраля текущего года на территории всей Мурманской области пройдет оперативно профилактическое мероприятие «Встречная полоса».