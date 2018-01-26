За прошедшие сутки на дорогах региона пострадало два человека

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – За истекшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека получили травмы.
Так, в четверг на 1-м километре автодороги «Кировск-Коашва» водитель автомобиля «Дэу Нексия» неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего автомобиля «Урал», что привело к столкновению транспортных средств. В результате ДТП госпитализированы 30-летний водитель и пассажиры в возрасте 31-го года и 39-ти лет, находившиеся в автомобиле «Дэу Нексия», еще один пассажир этого автомобиля – 41-летний мужчина – был обслужен амбулаторно.