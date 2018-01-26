Более 1300 нарушений ПДД выявлено в регионе за сутки

26 Января 2018 года, 15:12

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки выявлено 1356 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 47 нарушений допущено пешеходами, 5 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 5 водителей.

Выявлено 8 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 757 нарушений ПДД. 4 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 51 столкновение с материальным ущербом, без пострадавших.