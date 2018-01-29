Погибший в Мурманской области военнослужащий угодил под колёса микроавтобуса

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Стали известны подробности ДТП в Печенгском районе, в котором погиб мужчина, 1990 года рождения. В УГИБДД по Мурманской области сообщили, что в 22:55 на 1531 км автодороги Р-21 «Кола» воитель автомобиля «Мерседес Спринтер», совершая обгон попутного автомобиля, совершил наезд на молодого человека. Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. В результате происшествия молодой человек скончался до приезда скорой медицинской помощи. По информации «Би-порта», погибший был военнослужащим.