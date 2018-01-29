Жители Мурманской области продолжают попадать под колеса автомобилей

29 Января 2018 года, 13:41

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – За минувшие выходные в Мурманской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек получили травмы различной степени тяжести, 1 человек погиб.

В пятницу, 26 января в 18 часов 00 минут в Мурманске на улице Буркова водитель автомобиля «Мазда» допустил наезд на девушку, 1994 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Пострадавшая обслужена амбулаторно.

В субботу вечером на 1521-м километре автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля ВАЗ-21150, двигаясь в черте населенного пункта, допустил наезд на молодого человека, 1992 года рождения, который стоял на проезжей части. В результате происшествия пешехода госпитализировали.

В воскресенье поздним вечером на 1531-м километре автодороги Р-21 «Кола» автомобиль «Мерседес Спринтер» во время обгона попутно двигавшегося транспортного средства сбил молодого человека, 1990 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП молодой человек скончался до приезда скорой медицинской помощи.