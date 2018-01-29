За минувшие выходные в Мурманской области задержано 30 пьяный водителей

29 Января 2018 года, 14:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, за минувшие выходные сотрудниками ГИБДД выявлено 3814 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 96 нарушений допущено пешеходами, 17 – несовершеннолетними. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержано 30 водителей. Один водитель был задержан в состоянии наркотического опьянения.

Выявлено 24 нарушения, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. 14 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 254 нарушения ПДД.

Всего было оформлено 129 столкновений с материальным ущербом.