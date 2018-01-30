За сутки в Мурманской области произошло 48 столкновений автомобилей

30 Января 2018 года, 11:52

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки на территории Мурманской области было зарегистрировано 1152 нарушений Правил дорожного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 42 нарушения ПДД

Сотрудниками ГИБДД было выявлено восемь нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения были задержаны пять водителей.

Пешеходы допустили 33 нарушения ПДД, из них два нарушения были допущены детьми и подростками.

Всего было оформлено 48 столкновений с материальным ущербом.