В Мончегорске сбили пешехода

31 Января 2018 года, 13:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – За истекшие сутки в Мурманской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.

Так, 30 января утром на 9 км автоподъезда к Североморску водитель, управляя автомобилем «Рено», не уступил дорогу автомобилю «Митсубиси», который двигался по главной дороге. В результате происшествия водителя автомобиля «Рено» госпитализировали.

Вечером того же дня в Мончегорске на проспекте Металлургов водитель автомобиля ВАЗ-2115 допустил наезд на 77-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая госпитализирована.