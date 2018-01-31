За минувшие сутки в Мурманской области задержано 6 пьяных водителей

31 Января 2018 года, 14:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки в Мурманской области выявлено 870 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 43 нарушения допущено пешеходами, 9 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержано 6 водителей.

Выявлено 12 нарушений, связанных с выездом на «встречку». С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 458 нарушений ПДД. Три водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 47 столкновений с материальным ущербом.