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Главная » Авто » За минувшие сутки в Мурманской области задержано 6 пьяных водителей
 
 
 
 
31 Января 2018 года, 14:10

За минувшие сутки в Мурманской области задержано 6 пьяных водителей


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки в Мурманской области выявлено 870 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 43 нарушения допущено пешеходами, 9 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержано 6 водителей.

Выявлено 12 нарушений, связанных с выездом на «встречку». С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 458 нарушений ПДД. Три водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 47 столкновений с материальным ущербом.

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