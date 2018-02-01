13-летний водитель снегохода врезался в автомобиль в Терском районе

01 Февраля 2018 года, 11:12

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Вчера на территории Мурманской области было зарегистрировано два ДТП, в которых пострадали три человека. Большая часть пострадавших – несовершеннолетние.

Так, в 17:05 в Мурманске на улице Фадеев Ручей водитель, управляя автомобилем «Шкода», при перестроении не предоставил преимущества в движении автомобилю «Рено», который двигался в попутном потоке. В результате произошло столкновение автомобилей. В аварии пострадали пассажиры автомобиля «Рено» - мужчина 39 лет и 6-летняя девочка. Пострадавшие обслужены амбулаторно.

Около 17:20 на 94 километре автодороги «Умба-Кандалакша» Кандалакшского района 13-летний подросток, управляя снегоходом «Динго», на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущества в движении автомобилю «Фольксваген», который двигался по главной дороге и допустил с ним столкновение. В результате происшествия подросток госпитализирован.