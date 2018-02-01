В среду на территории области произошло 44 столкновения автомобилей

01 Февраля 2018 года, 13:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – На территории Мурманской области за прошедшие сутки было зафиксировано 1106 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в УГИБДД по Мурманской области. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 703 нарушения ПДД.

В среду на дорогах области задержали трёх водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 15 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения

Всего было оформлено 44 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).