В Мурманске маршрутка въехала в остановку

02 Февраля 2018 года, 10:45

МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на перекрёстке проспекта Героев-североморцев и улицы Чумбарова-Лучинского произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Водитель по неустановленной причине выехал на тротуар и врезался в остановочный комплекс.

Информации о пострадавших в настоящий момент нет.

Фото: Надежда Бесфамильная