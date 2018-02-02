В центре Мурманска будет ограничено движение

02 Февраля 2018 года, 12:10

МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Завтра в Мурманске состоится народное гуляние «Здравствуй, Солнце», посвящённое завершению полярной ночи. В этой связи в центре города будет ограничено движение и парковка автомобильного транспорта.

Так, с 00:00 до 18:00 3 февраля будет запрещено движение, парковка транспортных средств и освобождены от транспорта улица Ленинградской (от д. 5/23 по ул. Воровского до ул. Профсоюзов) и улица Воровского (от ул.Коминтерна до пр. Ленина).

В местах изменения организации дорожного движения будут выставлены временные дорожные знаки и установлен контроль за их соблюдением.