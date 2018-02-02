«Встречная полоса» показывает результат

02 Февраля 2018 года, 11:23

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области продолжается операция «Встречная полоса». Ее главная задача – пресечение нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и улучшение дорожной дисциплины среди автолюбителей.

С начала проведения операции за три дня сотрудники ГИБДД выявили более 39 нарушений связанных с выездом на полосу встречного движения. Наказание за данное нарушение – штрафы в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Повторное подобное нарушение влечет лишение прав на год.

Всего за указанный период на территории Мурманской области зафиксировано более 1200 фактов нарушения правил дорожного движения, в том числе превышение установленной скорости движения – 172 нарушения.