В Мурманской области за сутки задержано 4 пьяных водителей

02 Февраля 2018 года, 13:57

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки в Мурманской области сотрудниками ГИБДД выявлено 1234 нарушения Правил дорожного движения.

Так, 39 нарушений допущено пешеходами, 6 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны пять водителей.

Выявлено 17 нарушений, связанных с выездом на «встречку». С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 483 нарушения ПДД. Еще 4 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 49 столкновений с материальным ущербом.