ДТП с участием скорой помощи собрало большую пробку в Мурманске

МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В центре Мурманска, на проспекте Ленина произошло ДТП с участием кареты скорой помощи.
По предварительной информации, карета «скорой помощи» двигалась с включенными сиренами и проблесковыми маячками. Также внутри автомобиля находился больной, которого транспортировали в медучреждение. Через некоторое время за ним приехала другая бригада. Происшествие существенно затруднило движение автомобилей по центральному проспекту города. Буквально за несколько минут образовалась большая пробка.
Фото: Nikita Belyaev