За истекшие сутки на дорогах региона погибло 4 человека

02 Февраля 2018 года, 14:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки в Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили ранения, 4 человека погибло.

Так, 1 февраля на 66-м километре автодороги «Оленегорск-Ловозеро» столкнулись автомобили «Шкода Октавия», «Форд Экоспорт» и «Мазда 626». В результате происшествия амбулаторно обслужена водитель автомобиля «Шкода».

Позже на 1256-м километре автодороги «Кола» автомобиль ВАЗ «догнал» впередиидущий автомобиль. В результате ДТП госпитализированы 21-летний водитель автомобиля ВАЗ и находившиеся в нем пассажиры: 4-месячный младенец, 17-летняя девушка, а также девушка 1999 года рождения и молодой человек неустановленного возраста.

Вечером в четверг на 1368-м километре автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля «Рено Сандеро» выехал на «встречку», где произошло столкновение с автомобилем «Форд С-МАКС». В результате ДТП скончалось 3 пассажира автомобиля «Рено Сандеро»: молодой человек, 1991-го года рождения, молодой человек, 1980-го года рождения, и неустановленный мужчина. Еще один пассажир этого же автомобиля – 23-летний молодой человек – и 28-летний водитель госпитализированы.