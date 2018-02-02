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Главная » Авто » С начала года в Мурманской области 13 человек погибло в ДТП
 
 
 
 
02 Февраля 2018 года, 16:30

С начала года в Мурманской области 13 человек погибло в ДТП


МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – С начала 2018 года на дорогах Мурманской области произошло 66 ДТП, в которых погибло 13 человек, более 100 получили ранение, сообщил начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области Алексей Тарунин.

За аналогичный период прошлого года было 47 ДТП с четырьмя погибшими. Тарунин отметил, что зачастую водители игнорируют правила дорожного движения, неправильно выбирают скорость, выезжают на встречную полосу. Всего за 2017 год сотрудники ГИБДД пресекли 2308 таких нарушений.

Немаловажной проблемой является наезд на пешехода, подчеркнул начальник управления. За прошлый год с участием пешеходов было зарегистрировано 238 ДТП, 13 человек погибло. Виновны в наездах не только водители: всего за 2017 год было пресечено более восьми тысяч нарушений со стороны пешеходов.

Министр транспорта Дмитрий Соснин рассказал, что ведомство уделяет внимание дорожной безопасности: производит ремонт и реконструкцию дорог, устанавливает ограждения и освещение, приобретает аварийно-спасательное оборудование, устанавливает приборы фото- и видеофиксации. Но главная задача – формирование безопасного поведения на дороге.

«Заметили тенденцию: чем лучше дорога, чем лучше машина – тем безответственнее люди подходят к соблюдению ПДД, – отметил министр. – Какой бы ни была безопасной трасса, с освещением ли, с барьерами, но если люди будут безответственно относиться к поведению на дороге, то результатов работы не будет».

Глава министерства добавил, что недавно на федеральном уровне были приняты стратегия по безопасности дорожного движения и закон об организации дорожного движения, который вступит в силу в 2019 году. И там, и там формированию безопасного поведения на дорогах уделено особое внимание.

Соснин также рассказал, что состояние дорог в регионе удовлетворительное. Содержание федеральных трасс финансируется на 100%, все требования соблюдены. Кроме того, с 2018 года на 35% увеличено содержание по региональным дорогам – прежде всего, это касается очистки от снега и посыпки. Правда, уровень финансирования все равно не превышает 30% нормативов из-за размера Дорожного фонда.

«На муниципальных дорогах ситуация разная. К сожалению, есть нарекания по ряду муниципальных образований – например, по Мурманску и Кандалакше. Но тяжесть ДТП на здесь гораздо ниже, чем на скоростных трассах», – резюмировал министр.

Напомним, в некоторых ДТП в 2018 году погибло сразу несколько человек. Так, 20 января в районе отворотки на Заозерск произошло столкновение двух микроавтобусов и легкового автомобиля, погибло сразу четверо. Также вчера на 1375 км автодороги Р-21 «Кола» столкнулись «Рено» и «Форд», итог – трое погибших.

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