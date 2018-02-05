Семь человек пострадали на дорогах области за выходные

05 Февраля 2018 года, 13:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – За минувшие выходные в Мурманской области в ДТП 7 человек получили травмы различной степени тяжести.

Так, в субботу 3 февраля в Мурманске автомобиль «Митсубиси» «влетел» в световую опору пешеходного моста. В результате ДТП госпитализированы 36-летний водитель и 34-летний пассажир автомобиля «Митсубиси».

В воскресенье утром на 13-м километре автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля «Форд» не учел дорожные и метеорологические условия, неверно выбрал скорость движения, в результате чего наехал на металлическое ограждение. В результате ДТП амбулаторно обслужены три пассажира.

Вечером того же дня на 1440-м километре автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля «Тойота Авенсис» поворачивая налево не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хундай Солярис». В результате дорожно-транспортного происшествия госпитализирован 35-летний водитель автомобиля «Хундай».

Фото: Алексей Новиков