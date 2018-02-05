За выходные в Мурманской области произошло 169 столкновений автомобилей

05 Февраля 2018 года, 14:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за минувшие выходные в регионе выявлено 2714 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 89 нарушений допущено пешеходами, 21 – несовершеннолетними. За управление автомобилем в состоянии опьянения задержано 20 водителей. Выявлено 54 нарушения, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. 13 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. С помощью приборов автоматической фиксации было выявлено 347 нарушений ПДД.

Всего было оформлено 169 столкновений с материальным ущербом.