ГИБДД не будет переэкзаменовывать водителей с истекшим сроком прав

06 Февраля 2018 года, 10:16

РОССИЯ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Госавтоинспекция не будет вводить переэкзаменацию автомобилистов на знание правил дорожного движения, срок водительских удостоверений которых истек. Об этом ТАСС сказали в пресс-центре МВД России.

«В настоящее время внесение изменений в порядок допуска к управлению транспортными средствами, в части приема экзаменов при замене водительских удостоверений, не предусматривается», – заявили в МВД.

Ранее Союз автошкол предлагал обязать водителей пересдавать экзамены на знание ПДД, если срок их прав истек. В МВД сообщали, что ведомство получило и рассмотрит данный документ.