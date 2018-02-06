В Мурманской области выросло количество «пьяных» ДТП

06 Февраля 2018 года, 14:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – По итогам 2017 года в Мурманской области возросло количество ДТП, которые произошли с участием пьяных. Так, за отчётный период было зарегистрировано 59 таких аварий, что на 5,4% больше, чем в 2016 году. При этом погибло 15 человек, травмы получили 108 человек. Об этом сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Выросло в 2017 году и количество ДТП, которые произошли вследствие выезда водителей на встречную полосу – 93 аварии, что на 34,8% больше уровня 2016 года. В таких ДТП погибли 13 человек, травмы получили 196 человек.