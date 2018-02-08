Правительство расширило список нарушений, которые смогут администрировать местные власти

08 Февраля 2018 года, 15:36

РОССИЯ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – В регионах России по аналогии с Московской административной дорожной инспекцией появятся структуры, которые смогут вместо сотрудников ГИБДД штрафовать за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами.

Законопроект о передаче части полномочий МВД по штрафам за нарушения московским властям Государственная дума приняла в первом чтении в декабре 2017 года. Документ затрагивал почти 400 нарушений, в том числе превышение скорости, проезд на красный свет и т.д., уточняют «Известия».

Ко второму чтению правительство решило позволить всем регионам взять на себя полномочия по обработке фото и видео и сбору штрафов, заключив соглашение с МВД. При этом к перечню нарушений, которые они смогут администрировать, добавится управление автомобилем без полиса ОСАГО.

Какая именно структура будет выполнять эту работу, решат сами субъекты. Противники законопроекта полагают, что поправки внесут путаницу в отношения между автовладельцами и местными властями.

Фото: LinkedIn