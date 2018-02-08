В Апатитах «скорая» протаранила кроссовер

08 Февраля 2018 года, 16:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки в Мурманской области зарегистрировано два ДТП, в которых 6 человек получили ранения.

Так, 7 февраля в Апатитах произошло столкновение автомобиля «КИА Соренто», двигавшегося на разрешающий сигнал светофора, и автомобиля УАЗ, проезжавшего на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками. После столкновения УАЗ наехал на дорожное ограждение. В результате ДТП амбулаторно обслужены 55-летний водитель автомобиля УАЗ и его 25-летний пассажир. Еще один пассажир – мужчина, 1972-го года рождения – госпитализирован в медучреждение.

Через некоторое время в тех же Апатитах на улице Космонавтов неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, при выезде со дворовой территории сбил 37-летнюю женщину, которая двигалась в поперечном направлении через выезд с дворовой территории. Пострадавшая обслужена амбулаторно. По факту ДТП проводится проверка.

Днем в Мурманске на улице Беринга водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на мальчика, 2006 года рождения. В результате ДТП ребенок был госпитализирован. По факту данного ДТП проводится проверка.

Вечером в среду в Мурманске на улице Лобова автомобиль «КИА» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота» под управлением мужчины 1977-го года рождения. В результате происшествия амбулаторно обслужен водитель автомобиля «КИА».

Фото: hibinform.ru