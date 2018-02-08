В суд направлено дело по факту ДТП с пешеходом

08 Февраля 2018 года, 16:35

МУРМАНСК/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – В суд направлено дело по факту ДТП, которое произошло в Мурманске в августе 2017 года. В результате аварии погиб пешеход.

Так, водитель автомобиля «Ауди», который двигался на подъёме с улицы Рогозерской, совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В последующем пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В настоящее время дело направлено в Октябрьский суд города Мурманска. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: Newstracker