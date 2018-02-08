За прошедшие сутки в регионе задержали троих любителей выпить за рулём

08 Февраля 2018 года, 16:51

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД в регионе выявлено 1419 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 35 нарушений допущено пешеходами. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны 3 водителя.

Выявлено 22 нарушения, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 399 нарушений ПДД. Еще 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 45 столкновений с материальным ущербом.