За истекшие сутки на дорогах региона выявлено 1398 нарушений ПДД

09 Февраля 2018 года, 16:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки в Мурманской области сотрудниками ГИБДД выявлено 1398 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 39 нарушений допущено пешеходами. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны три водителя.

Выявлено 23 нарушения, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 392 нарушения ПДД. Еще 8 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 47 столкновений с материальным ущербом.