Четырехлетний мальчик попал под колеса автомобиля в Мурманске

14 Февраля 2018 года, 16:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ - За минувшие сутки в Мурманской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы различной степени тяжести.

Так, 13 февраля в Ковдоре водитель автомобиля КамАЗ допустил наезд правым колесом на снежный вал, что привело к столкновению с автомобилем УАЗ. В результате ДТП госпитализирован 62-летний водитель УАЗа.

В среду вечером в Мурманске на улице Челюскинцев водитель автомобиля «Митсубиси», двигаясь по прилегающей территории, допустил наезд на мальчика, 2014 года рождения. Пострадавшего обслужили амбулаторно.