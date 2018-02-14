Председатель мусульманской общины пообщался в водителями мурманских маршруток

14 Февраля 2018 года, 17:00

МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске была проведена воспитательная работа с водителями маршрутных такси. Ее провел член Общественного совета при Управлении МВД России по г. Мурманску Раил Биккиняев совместно с инспекторами отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску. Работа была проведена в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», которое проходит на территории Мурманской области с 12 по 23 февраля.

Раил Биккиняев является председателем мусульманской религиозной общины Мурманска и Мурманской области. Он рассказал что с водителями маршрутных такси регулярно проводятся профилактические беседы, призывающие к соблюдению Правил дорожного движения и ответственности перед обществом.

Совместная работа членов Общественного совета и автоинспекторов, направленная на снижение количества правонарушений и проявлений некорректного поведения на дороге водителями маршрутных такси, проводится на постоянной основе.