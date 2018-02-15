За сутки в Мурманской области произошло 47 столкновений автомобилей

15 Февраля 2018 года, 12:19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки в Мурманской области сотрудниками ГИБДД выявлено 1418 нарушений ПДД.

Так, пешеходами допущено 39 нарушений. За управление автомобилем в состоянии опьянения задержаны 6 водителей.

Выявлено 9 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 312 нарушений ПДД. Еще 5 автолюбителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 47 столкновений с материальным ущербом.