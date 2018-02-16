На Кольском проспекте перевернулась «Ауди», обошлось без пострадавших

16 Февраля 2018 года, 12:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки в Мурманской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили различные травмы.

Так, вечером в четверг в Мурманске на улице Баумана «Шкода» при повороте налево не предоставила преимущества в движении автомобилю «Сузуки». В результате ДТП пострадала 55-летняя пассажирка автомобиля «Шкода», которую обслужили амбулаторно.

Ранним утром 16 февраля в Мурманске на проспекте Кольском водитель автомобиля «Ауди» неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и «влетел» в светофор, после чего автомобиль перевернулся. В результате ДТП амбулаторно обслужен 27-летний водитель автомобиля «Ауди».

Фото: Мурманск ДТП ЧП / Олег Шабаев